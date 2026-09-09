서울 김기동, 올 시즌 3번째·통산 7번째 '이달의 감독상'

▲ 김기동 FC서울 감독

프로축구 K리그1 FC서울 김기동 감독이 개인 통산 7번째 '이달의 감독'으로 뽑혔습니다.한국프로축구연맹은 9일 "김기동 감독이 8월 '플렉스(flex) 이달의 감독상'을 수상했다"고 밝혔습니다.김 감독이 이달의 감독상을 받은 것은 지난 2∼3월과 4월에 이어 올 시즌에만 벌써 3번째입니다.아울러 개인 통산 7번째 이달의 감독에 선정됐습니다.이는 남기일 감독(8회)에 이어 최강희 감독(7회)과 함께 역대 2번째로 많은 수상 기록입니다.김 감독에게는 기념 트로피와 상금이 전달됩니다.김기동 감독 지휘 아래 서울은 8월에 열린 6경기에서 4승 2무로 무패 행진을 벌이며 K리그1 선두 자리를 굳게 지켰습니다.8월 첫 경기였던 전북 현대전에 이어 김천 상무전에서 모두 득점 없이 비겼으나 이후 대전하나시티즌전에서 4-2로 이겼습니다.이어 FC안양전에서는 7-0 대승으로 단일 경기 최다 득점 구단 타이 기록을 세웠습니다.그러고는 부천FC(1-0 승), 광주FC(5-2 승)도 연파하고 4연승의 신바람을 냈습니다.서울은 6경기에서 17득점 4실점을 기록했고, 4경기는 무실점으로 끝냈습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)