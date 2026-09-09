서울 김기동, 올 시즌 3번째·통산 7번째 '이달의 감독상'

▲ 김기동 FC서울 감독
프로축구 K리그1 FC서울 김기동 감독이 개인 통산 7번째 '이달의 감독'으로 뽑혔습니다.
한국프로축구연맹은 9일 "김기동 감독이 8월 '플렉스(flex) 이달의 감독상'을 수상했다"고 밝혔습니다.
김 감독이 이달의 감독상을 받은 것은 지난 2∼3월과 4월에 이어 올 시즌에만 벌써 3번째입니다.
아울러 개인 통산 7번째 이달의 감독에 선정됐습니다.
이는 남기일 감독(8회)에 이어 최강희 감독(7회)과 함께 역대 2번째로 많은 수상 기록입니다.
김 감독에게는 기념 트로피와 상금이 전달됩니다.
김기동 감독 지휘 아래 서울은 8월에 열린 6경기에서 4승 2무로 무패 행진을 벌이며 K리그1 선두 자리를 굳게 지켰습니다.
8월 첫 경기였던 전북 현대전에 이어 김천 상무전에서 모두 득점 없이 비겼으나 이후 대전하나시티즌전에서 4-2로 이겼습니다.
이어 FC안양전에서는 7-0 대승으로 단일 경기 최다 득점 구단 타이 기록을 세웠습니다.
그러고는 부천FC(1-0 승), 광주FC(5-2 승)도 연파하고 4연승의 신바람을 냈습니다.
서울은 6경기에서 17득점 4실점을 기록했고, 4경기는 무실점으로 끝냈습니다.
(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
댓글