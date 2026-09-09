연상호 감독이 AI를…'실낙원', 부산국제영화제서 최초 공개

연상호 감독의 신작 '실낙원'이 제31회 부산국제영화제(BIFF) 갈라 프레젠테이션에 초청됐다.



'갈라 프레젠테이션'은 세계적인 거장 감독들의 신작이나 그해 가장 주목받는 화제작들을 엄선해 소개하고, 감독 및 주연 배우 등이 관객과 직접 만나는 영화제의 대표 섹션이다. '실낙원'은 이번 부산국제영화제에서 아시안 프리미어로 국내 관객들에게 첫 선을 보인다.



'실낙원'은 원작 소설 '블랙 인페르노'를 바탕으로, 실종됐던 아들이 9년 만에 전혀 다른 모습으로 돌아오면서 벌어지는 사건을 그린 미스터리 스릴러다. AI로 복원한 가상의 아들과 낯선 모습으로 돌아온 진짜 아들 사이에서 지독한 혼란에 빠져드는 이야기를 다룬다. 배우 김현주와 배현성이 주연을 맡았으며, 연상호 감독 특유의 압도적인 몰입감과 밀도 높은 심리전을 선사할 예정이다.



제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일(화)부터 10월 15일(목)까지 영화의전당 일대에서 10일간 개최된다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)