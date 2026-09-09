쿠팡, 유출 사태 후 더 커졌다…결제액 5조 원대·이용자도 최고

▲ 쿠팡 배송 트럭 모습

이미지 확대하기

개인정보 유출 사태 이후 소비자 이탈 우려가 제기됐던 쿠팡의 월간 카드 결제액이 5조 원대를 돌파한 것으로 나타났습니다.이용자 수도 최고 수준으로 늘어난 것으로 나타났습니다.신속한 배송 체계를 바탕으로 한 생필품·식품의 반복 구매 구조와 멤버십의 락인(Lock-In) 효과가 결제액 증가로 이어진 것으로 풀이됩니다.AI 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 지난 7월 신용·체크카드 추정 결제액은 5조 942억 원으로 집계됐습니다.이는 전달의 4조 8천337억 원보다 5.4% 늘어난 것으로, 정보 유출 사태 이후 제공된 월간 집계 기준 최고칩니다.지난 8월 추정 결제액도 4조 9천301억 원으로 5조 원에 육박했습니다.지난해 8월 4조 3천777억 원과 비교하면 12.6% 증가한 수칩니다.쿠팡 결제액은 올해 2월 4조 219억 원까지 내려갔으나 이후 꾸준한 회복세를 보였습니다.로켓배송·새벽배송을 바탕으로 한 생필품·식품의 반복 구매 구조와 와우 멤버십 혜택이 결제액 증가에 영향을 미친 것으로 해석됩니다.또한 국내 이커머스 경쟁사들이 쿠팡의 배송망과 상품 구색, 구매 편의성을 대체할 만한 서비스를 제시하지 못한 점도 쿠팡 쏠림을 키운 요인으로 거론됩니다.쿠팡 이용자 수도 매달 꾸준히 늘었습니다.지난 8월 쿠팡 앱의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3천595만 명으로 집계됐습니다.지난 7월 3천544만 명보다 51만 명 증가한 수준입니다.정보 유출 이전인 지난해 10월 쿠팡의 MAU는 3천438만 명이었습니다.더욱이 쿠팡의 지난달 MAU는 국내 별도 쇼핑 앱인 네이버플러스 스토어(904만 명)의 약 4배 수준입니다.지난해 11월 정보 유출 사태 직후 일부 소비자를 중심으로 회원 탈퇴 움직임이 있었지만, 실제 소비 단계에서는 이용자 이탈이 단기적으로 사실상 끝난 셈입니다.빠른 배송과 새벽배송, 멤버십 혜택이 일상 소비와 결합하면서 쿠팡 의존도가 높아졌다는 분석이 나옵니다.반면 토종 이커머스는 부진한 모습입니다.G마켓의 지난 8월 추정 결제액은 2천477억 원으로 지난해 8월보다 25.9% 감소했고, 11번가도 2천414억 원으로 3.1% 줄었습니다.쿠팡의 지난 8월 결제액은 G마켓과 11번가 결제액을 합친 금액의 약 10.1배에 달했습니다.이번 결제액은 신용·체크카드 데이터를 토대로 AI 알고리즘이 추산한 수치로 실제 매출과 차이가 있을 수 있습니다.네이버플러스 스토어 결제 데이터는 비교 대상에 포함되지 않았습니다.(사진=연합뉴스)