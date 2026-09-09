한국 영화계 블루칩이 뭉쳤다…'최종면접', 11월 개봉

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영화 '최종면접'이 오는 11월 개봉한다.'최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기. 5,000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접에 오른 지원자는 단 6명. 제한 시간 2시간 동안 5번의 공개 투표로 단 1명의 합격자를 직접 가려야 하는 '최종면접'은 출처를 알 수 없는 폭로 봉투의 등장으로 한 치 앞을 내다볼 수 없는 미스터리 드라마가 펼쳐진다.'해적: 도깨비 깃발', '탐정: 더 비기닝', '쩨쩨한 로맨스'로 장르적 재미를 살린 연출력으로 대중들을 사로잡은 김정훈 감독이 메가폰을 잡고, 지금 가장 주목받고 있는 한국영화계 블루칩 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 최종면접에 오른 6명의 지원자로 뭉쳤다.차분하게 상황을 판단하는 관찰자 '문혜인'(조이현), 열린 마음으로 세상을 대하는 이상주의자 '한진우'(김재원), 운동으로 다져진 근성의 행동파 리더 '백승빈'(신승호), 여유를 겸비한 타고난 중재자 '이희찬'(강유석), 속내를 알 수 없는 전략가 '전요한'(곽동연), 빈틈없는 스펙의 완벽주의자 '차주원'(배강희)까지 저마다 다른 선택과 비밀을 품은 여섯 인물이 빚어낼 신선한 조합과 팽팽한 앙상블에 기대가 모인다.제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션 초청에 초청되기도 한 영화 '최종면접'은 오는 11월 극장에 정식 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)