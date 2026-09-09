작년 유흥업소서 긁은 법카 5천516억 원…룸살롱서 3천26억 썼다

▲ 유흥업소가 몰려 있는 서울 강남구 한 상업지역 모습

지난해 유흥업소에서 긁은 법인카드 사용 금액이 5천억 원을 넘는 것으로 나타났습니다.최근 6년간 유흥업소에서 사용한 법인카드 금액은 3조 원에 달했습니다.오늘(9일) 국회 재정경제기획위원회 소속 더불어민주당 문진석 의원이 국세청, 여신금융협회 등에서 받은 자료를 보면 지난해 법인카드 유흥업소 사용 금액은 5천516억 원으로 집계됐습니다.지난해 전체 법인카드 사용액(204조6천606억 원)의 0.3%가 유흥업소에서 사용된 셈입니다.유흥업소에서 사용한 법인카드 금액은 2020년 4천398억 원에서 2021년 2천120억 원으로 급격히 감소했다가 2022년 5천638억 원, 2023년 6천244억 원으로 다시 증가했습니다.이후 2024년 5천962억 원에서 2년 연속 감소했습니다.회식이 줄어드는 등 문화가 바뀌고 있지만 접대성 관행이 남아 있으면서 유흥업소에서 사용한 법인카드 결제액이 여전히 5천억 원 이상을 기록한 것으로 보입니다.2020년부터 지난해까지 6년간 유흥업소 법인카드 사용 금액은 총 2조9천878억 원에 달합니다.지난해 유흥업소 유형별 법인카드 사용 금액은 룸살롱이 3천26억 원으로 가장 많았고, 단란주점 1천173억 원, 극장식 식당(쇼·공연을 관람할 수 있는 형태의 유흥업소) 488억 원, 나이트클럽 147억 원, 기타 유흥주점 682억 원으로 각각 집계됐습니다.골프장에서 사용된 법인카드 사용 금액은 지난해 1조9천726억 원으로 집계됐습니다.1년 전보다 4.2% 줄었으나 2021년 이래로 꾸준히 2조 원 안팎을 유지하고 있습니다.골프장 법인카드 사용 금액에도 접대 성격의 지출이 일부 포함됐을 것으로 보입니다.문진석 의원은 "유흥업소에서 긁은 법인카드의 절반 이상이 룸살롱 결제였다는 것은 여전히 접대성 지출 관행이 남아있다는 뜻"이라며 "과세 당국이 법인카드의 유흥업소 사용 실태를 지속 점검해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)