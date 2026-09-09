"원래 냉동창고 없었는데"…'파주 살인' 계획 정황

<앵커>



경기도 파주시의 한 냉동 창고에서 숨진 채 발견된 여성과 파주를 함께간 지인이 있었다는 사실이 새롭게 드러났습니다. 경찰은 구속된 카페 사장이 숨진 여성을 감금하기 위해 냉동 창고를 만들었다는 진술을 확보해 계획 범죄에 무게를 두고 수사하고 있습니다.



정지연 기자입니다.



<기자>



60대 여성을 유인해 살해한 혐의로 구속된 30대 남성 A 씨가 운영하던 경기 파주시의 한 카페.



카페 건물 옆 주차장에 지난 4일 피해 여성 시신이 발견됐던 컨테이너 형태의 냉동창고가 있습니다.



카페 인근 주민들은 "지난주까지도 냉동창고를 본 적이 없다"고 말하는 것으로 전해졌습니다.



지난달 중순쯤 SNS에 올라온 카페 주차장 영상에도 냉동창고 모습은 보이지 않습니다.



경찰은 카페 사장 A 씨가 범행 목적으로 냉동창고를 최근 설치한 것으로 의심하고 있습니다.



경찰은 A 씨가 피해 여성을 냉동창고에 가둔 이후에도 여러 차례 카페를 오고 간 정황을 CCTV 영상을 통해 확인한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 피해 여성이 파주를 방문했을 당시 함께 이동한 지인이 있었던 사실도 확인했습니다.



이 지인은 "상품권 거래를 하러 간다"며 카페를 방문한 피해 여성이 연락이 닿지 않자 가족에게 이 사실을 알린 것으로 전해졌습니다.



경찰은 또 A 씨에게서 "상품권 위조 사실을 들키면 감금하기 위해 냉동창고를 만들었다"는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 이 진술을 토대로 숨진 피해 여성이 수백억 원대 위조 상품권 관련 사기 사건에 휘말려 계획적으로 살해됐을 가능성을 염두에 두고 수사를 확대하고 있습니다.



해당 냉동창고에서는 위조된 것으로 추정되는 액면가 기준 500억 원 상당 상품권이 발견됐습니다.



경찰은 구속된 A 씨를 상대로 상품권의 진위와 유통 경로 등을 확인하는 한편 추가 공범이 있는지 등을 확인하고 있습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 채철호)