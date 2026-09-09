1. "호르무즈 해협 긴밀히 공조"…군, 현지조사단 파견



이재명 대통령이 마크롱 프랑스 대통령과의 회담에서 호르무즈 해협 문제에 대해 긴밀한 공조를 이어가기로 뜻을 모았습니다. 국방부는 호르무즈 현지 상황을 파악하기 위해 중동으로 조사단을 파견했다고 밝혔습니다.



2. 사우디-후티 '전면전' 수준 충돌…유가 100달러 육박



호르무즈 해협의 우회로인 홍해 해협을 두고 사우디와 친이란 후티 반군이 전면전 수준으로 충돌했습니다. 석유 시설과 공군기지가 대규모 공격을 받으면서 국제유가가 배럴당 100달러에 육박하는 등 미국과 이란 간의 전쟁 여파가 확산되는 모양새입니다.



3. 첫 도보 수색 성과 없어…실종자 가족 오늘 기자회견



우리 긴급구호대가 네팔 현지에서 한국인 실종자를 찾기 위해 첫 도보 수색을 벌였지만 성과를 내지는 못했습니다. 실종자 가족들은 우리 시간으로 오늘(9일) 낮 네팔에서 기자회견을 할 예정입니다.



4. "김승원 만난 적 없어"…경찰 '식약처 청탁' 배당



김승원 법무장관 후보자의 '식약처 청탁 의혹'의 핵심 인물 제넨셀의 강 모 대표가 양 모 씨를 통해 김 후보자에게 민원을 넣었을 뿐 김 후보자를 직접 만난 적은 없다고 주장했습니다. 경찰은 김 후보자의 '청탁 의혹' 사건을 서울 영등포경찰서에 배당했습니다.