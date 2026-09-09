뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이란 혁명수비대, 쿠웨이트·바레인 인근 유조선에 보복 예고

한성희 기자
작성 2026.09.09 05:37 조회수
이란 혁명수비대, 쿠웨이트·바레인 인근 유조선에 보복 예고
▲ 호르무즈 해협의 선박

이란 이슬람 혁명수비대(IRGC) 해군은 현지시간 8일 미군의 이란 유조선 공격에 대한 보복을 예고했습니다.

이란 국영 IRIB 방송에 따르면 혁명수비대 해군은 이날 긴급 성명에서 "여러 척의 이란 유조선을 표적으로 삼은 미 테러 군대의 악의적인 행위에 대응해 즉각적인 조치에 나설 것"이라고 경고했습니다.

성명은 이어 "미군 테러리스트들에게 피난처를 제공하고 그들의 범죄에 동조한 쿠웨이트와 바레인 항구 인근의 모든 유조선 선원은 즉각 선박에서 대피하라"고 경고했습니다.

혁명수비대는 이어 "이들 유조선은 항구에 진입해 있든, 닻을 내리고 정박 중이든 관계없이 모두 우리의 타격 목표가 될 것"이라고 위협했습니다.

앞서 이란 타스님 통신은 이날 밤 걸프 해역 하르그섬에서 약 4해리(약 7.4km) 떨어진 해상에서 이란의 소형 유조선 1척이 미군의 미사일 공격을 받았다고 보도했습니다.

통신에 따르면 이 유조선은 하르그섬 정박지 인근에서 미군이 발사한 발사체에 피격됐습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지