중학교 동급생끼리 서열 매겨 강요·폭력…교육청, 진상조사

▲ 학교폭력 추방 현수막

전남광주 광양 한 중학교에서 동급생끼리 서열을 매겨 강요·폭력 등 행위를 일삼은 정황이 드러나 교육 당국과 경찰이 진상 파악에 나섰습니다.8일 전남광주통합특별시교육청에 따르면 광양 모 중학교 1학년 학생들이 사조직을 만들어 수개월간 동급생을 괴롭혔다는 신고가 접수됐습니다.일부 학생이 '후계자회'라는 조직을 만들어 자신을 1번으로 지칭한 뒤 6번까지 학생들을 지목해 계급을 매겼다는 내용이었습니다.순번이 높은 학생에게 '형님'이라고 부르고 존댓말을 하게 하고 엘리베이터와 보건실 이용 금지, 집합 시 '투명 의자' 자세 대기 등을 강요하기도 한 것으로 전해졌습니다.윗순번 학생의 명령을 따르지 않으면 뺨을 때리는 등 폭행하고, 게임을 빙자해 아래 순번끼리 서로 싸우도록 하기도 한 것으로 조사됐습니다.교육청은 가해자로 지목된 학생들을 출석 정지하고, 교내에서 피해 학생과 분리했으며 학교폭력 조사에도 착수했습니다.가담 정도가 큰 학생 3명은 폭행 등 혐의로 경찰에 고발됐습니다.통합교육청 관계자는 "학교폭력심위원회에서 조사 후 징계 수위 등을 정할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)