후티, 사우디 정유시설 폭격…브렌트유 100달러 목전

▲ 사우디 아람코 정유공장

호르무즈 해협의 긴장에 더해 사우디 홍해 연안의 에너지 시설까지 공격받으면서 국제 유가가 현지시간 8일 배럴당 100달러 가까이로 치솟았습니다.이날 런던 ICE 선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 0.92달러(0.95%) 오른 배럴당 97.92달러를 기록했습니다.브렌트유는 장 중 배럴당 99.46달러까지 치솟아 7월 24일 이후 최고치를 기록하기도 했습니다.뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 93.03달러로, 전장 대비 1.55달러(1.69%) 상승했습니다.주말과 미국 노동절 연휴 기간 중동 지역 리스크가 재차 부각되면서 유가가 상승하고 위험 회피 심리는 커졌습니다.미군은 지난 5일 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 해역을 순찰하던 미 해군 군함 2척에 탄도미사일을 발사하자, 이에 대응해 이란 원유 수송선 3척을 타격했습니다.그러자 혁명수비대는 허가받지 않은 항로를 이용한 유조선 3척과 미국 연계 선박들을 타격했고, 탄도미사일 여러 발로 미군 항공모함 1척과 구축함 1척도 공격했다고 주장했습니다.예멘의 친이란 반군 후티가 이날 사우디아라비아의 국영 석유회사인 아람코 시설과 공군 기지 등을 겨냥해 대규모 보복 타격을 단행했다는 소식까지 더해지면서, 원유 공급 차질 우려가 커졌습니다.리서치업체 캐피털이코노믹스의 하마드 후세인 선임 이코노미스트는 "석유시장 참가자들은 이제 해상 운송 차질이 더 장기화할 가능성을 가격에 반영하고 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)