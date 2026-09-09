뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

15년 만의 재결합 여정…'오아시스: 돈 룩 백 인 앵거' 개봉

고희경 기자
작성 2026.09.09 08:11 조회수
PIP 닫기
15년 만에 재결합한 영국의 전설적인 록 밴드 오아시스가 지난해 전 세계를 돌며 콘서트를 열었는데요.

그 여정을 담은 다큐멘터리 영화가 오늘(9일) 극장에서 개봉합니다.

[리암과 무대에 오르는 모습이 상상이 안 돼. 그 팽팽한 긴장감 속으로 돌아가기 싫다고.]

오아시스는 멤버 리암과 노엘 갤러거 형제의 불화로 해체한 뒤, 15년 만에 재결합해 팬들을 놀라게 했었죠.

지난해 재결합 투어에 나선 오아시스는 16년 만에 한국을 찾아 국내 팬들과도 만났습니다.

이들의 투어를 담아낸 다큐멘터리 영화 '오아시스: 돈 룩 백 인 앵거'가 오늘 극장에서 개봉하는데요.

리허설부터 무대 위에서의 모습, 그리고 20년 만에 성사된 갤러거 형제의 인터뷰 등을 만날 수 있습니다.

(화면출처 : Disney Korea·Biennale Channel)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지