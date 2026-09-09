15년 만의 재결합 여정…'오아시스: 돈 룩 백 인 앵거' 개봉

15년 만에 재결합한 영국의 전설적인 록 밴드 오아시스가 지난해 전 세계를 돌며 콘서트를 열었는데요.



그 여정을 담은 다큐멘터리 영화가 오늘(9일) 극장에서 개봉합니다.



[리암과 무대에 오르는 모습이 상상이 안 돼. 그 팽팽한 긴장감 속으로 돌아가기 싫다고.]



오아시스는 멤버 리암과 노엘 갤러거 형제의 불화로 해체한 뒤, 15년 만에 재결합해 팬들을 놀라게 했었죠.



지난해 재결합 투어에 나선 오아시스는 16년 만에 한국을 찾아 국내 팬들과도 만났습니다.



이들의 투어를 담아낸 다큐멘터리 영화 '오아시스: 돈 룩 백 인 앵거'가 오늘 극장에서 개봉하는데요.



리허설부터 무대 위에서의 모습, 그리고 20년 만에 성사된 갤러거 형제의 인터뷰 등을 만날 수 있습니다.



(화면출처 : Disney Korea·Biennale Channel)