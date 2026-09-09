철제봉 휘두르며 '쾅쾅'…시민들이 막았다

최근 이탈리아에서는 이주민 관련 사건이 잇따르면서 치안 불안이 커지고 있는데요.



한 이주민 남성이 도심에서 난동을 부려 시민들이 직접 제압하는 일이 벌어졌습니다.



이탈리아 남부의 한 도심 거리, 한 남성이 손에 철제봉을 든 채 위협적인 행동을 벌이고 있습니다.



지나가는 차량을 향해 철제봉을 휘두르더니 차량의 앞 유리를 그대로 내리치고요.



행인을 향해서도 거침없이 철제봉을 들이밉니다.



남성은 가나 출신의 29살 이주민이었는데요.



위험한 상황이 계속되자 한 시민이 먼저 남성을 막아섰고, 곧이어 주변에 있던 다른 시민들도 달려들어 남성을 제압했습니다.



이 과정에서 시민 4명이 다친 것으로 전해졌습니다.



사건 이후 해당 지역의 시장은 남성에 대한 즉각적인 퇴거 조치를 관계 당국에 요청했습니다.



(화면출처 : X @xghana_, @Georg_Pazderski, @Mrgunsngear, @Al ertaNews24)