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월요일 밤만 되면 '우르르'…유독 몰리는 이유

이강 기자
작성 2026.09.09 07:32 조회수
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마지막 알찬 뉴스입니다.

쇼핑 몰리는 월요일 밤.

스트레스 때문일까요?

월요일에 유독 쇼핑이 당기고 맵고 맛있는 게 먹고 싶다는 분들이 있는데 실제 온라인 쇼핑몰 가장 활발한 시각도 월요일 밤이라고 하네요.

한 패션 플랫폼이 지난 6월부터 8월까지 구매 데이터를 살펴봤습니다.

주문 또 거래액이 가장 많았던 시간이 월요일 밤 11시였습니다.

특히 저녁 8시부터 자정까지의 거래액 하루 전체 33%를 차지했습니다.

이유를 분석해 봤습니다.

월요일에 주문을 하면 상품을 좀 빨리 받을 수 있죠.

그리고 그 스트레스를 소비로 달래려는 심리도 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

이런 현상은 음식 주문에서도 비슷했습니다.

매운 음식을 주문하는 비중, 월요일에 19%인데요.

다른 요일에는 평균 6%였던 것에 비해서 많이 높습니다.

여기서 말하는 매운 음식, 떡볶이, 마라탕, 불족발 등이 인기였다고 하네요.

건강 관리, 스트레스 관리 잘 하시고요.

오늘 수요일 아침도 힘내서 시작해 보시죠.
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