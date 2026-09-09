"딩크·비혼족 세금 더 내라"…'저출산세' 갑론을박

요즘 아이가 없는 딩크 부부 혹은 아예 결혼을 하지 않은 비혼족들 주변에서 쉽게 만나볼 수 있습니다.



이들에게 이른바 저출산세를 부과해야 한다는 주장이 나와 온라인에서 논쟁이 이어지고 있습니다.



딩크족과 비혼족들에게 저출산세를 걷어야 한다는 것, 과연 어떤 주장일까요?



자녀를 키우는 가정이 미래 세대를 만드는 비용을 내고 있는 만큼 자녀가 없는 이들도 그에 따른 사회적 부담을 함께 부담해야 한다, 사회적 비용을 부담해야 한다는 내용입니다.



그러면서 무자녀 가구의 사회보험료 부담을 높이고 자녀 수에 따라 소득세를 대폭 감면해야 한다는 방안을 제안했습니다.



이에 대한 대다수의 누리꾼들의 반응은 이미 유자녀에게 혜택을 늘리는 방향으로 가고 있다, 육아휴직으로 인한 인력 공백 역시 비혼, 딩크족이 맡고 있지 않느냐면서 글쓴이 주장에 공감하지 못한다는 입장을 보였습니다.



반면 일각에서는 국가 생존이 걸린 문제라며 공감한다는 의견도 함께 나왔습니다.



여러분 생각도 궁금합니다.



(화면출처 : 블라인드)