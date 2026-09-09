뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"제2의 잼버리냐"…700억짜리 고급 비닐하우스?

이강 기자
작성 2026.09.09 07:08 수정 2026.09.09 07:36 조회수
PIP 닫기
이번 소식은요, 700억 원 쏟았는데 고급 비닐하우스?

얼마 전 시작한 여수세계섬박람회 이야기입니다.

관람객 300만 명을 목표로 두 달 동안 열리는데 개막 초기부터 흥행에 빨간불이 켜졌다는 내용입니다.

개막 첫 주말인 지난 5일과 6일 행사장의 관람객이 3만 5000여 명으로 집계됐습니다.

개막식 또 인기 가수의 축하 공연이 마련됐다는 점을 생각해보면 만족하기 어려운 성적이라는 평가가 나옵니다.

일부 관람객 사이에서는 주 행사장 전체를 둘러보고 식사까지 하는 데 1시간이 채 걸리지 않을 만큼 볼거리가 없었다는 평가도 나왔습니다.

주 행사장에 설치된 강화 텐트 구조물 형태의 전시관을 두고는 '고급 비닐하우스'라는 조롱 섞인 반응도 있었는데요.

랜드마크로 조성한 피라미드 형태의 주제섬, 벽면에 이렇게 미디어 파사드를 쉴 새 없이 노출하며 인증사진 촬영을 유도했습니다.

하지만 내부 전시 콘텐츠는 기대에 미치지 못한다는 지적입니다.

SNS에서는 700억 원 넘게 투입된 행사라는 점을 거론하며 '제2의 잼버리'라거나 박람회가 끝난 뒤 감사 등 사후 점검이 필요하다는 비판도 함께 제기했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지