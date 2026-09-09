퀄컴, 아마존과 80조원 차세대 AI칩 동맹…5.4조원 신주인수권도

▲ 아르튀르 멘슈 미스트랄 AI CEO

미국 모바일용 반도체 전문업체 퀄컴이 세계 최대 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 최대 600억 달러, 우리 돈 약 80 조원 규모 인공지능(AI) 칩 개발에 나섰습니다.퀄컴은 AWS와 여러 세대에 걸친 맞춤형 AI 추론용 반도체를 공동 개발하는 다년 협약을 체결했다고 현지시간 8일 밝혔습니다.이번 협약에 따라 양사는 AI 대역폭 수요 급증에 대응하기 위해 전력 효율성이 높은 고성능 칩 개발에 나설 계획입니다.구체적으로 퀄컴은 모바일용 반도체에서 축적한 전력 효율 기술과 칩 설계를 맡고, AWS는 '아마존 베드록' 등 AI 인프라를 제공하게 됩니다.양사는 이외에도 높은 대역폭을 지원하는 초고속 광학 연결 설루션 개발에도 협력하기로 했습니다.퀄컴은 아마존이 서버 칩·기술·서비스 등을 구매하는 액수에 연동해 주당 161.26달러를 고정 행사 가격으로 하는 보통주 신주인수권도 부여하기로 했습니다.우선 375만 주의 신주인수권을 부여하고 아마존의 구매액이 향후 10년간 최대 600억 달러에 이르면 발행 총량이 2천500만 주까지 늘어나는 구조입니다.만약 아마존이 이번 협약에 따른 신주인수권을 모두 취득해 행사할 경우 약 40억 달러, 약 5조4천억 원 규모가 됩니다.크리스티아누 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO)는 "AI 수요가 가속함에 따라 데이터센터 인프라는 더 높은 성능을 효율적으로 제공하기 위해 연산과 연결성 양쪽 모두에서 발전이 필요할 것"이라며 "퀄컴은 전력 효율적인 컴퓨팅 분야에서 수십 년간 쌓아온 선도적인 역량을 바탕으로 획기적인 성능을 제공하고, 차세대 AI 인프라를 실현할 수 있도록 할 것"이라고 말했습니다.퀄컴은 그간 모바일용 칩 분야 최고 기업으로 자리매김해왔으나, 최근 몇 년 사이 애플이 자체 스마트폰·통신 칩을 개발하고, 삼성전자도 갤럭시 스마트폰에 퀄컴 스냅드래곤 칩 대신 삼성 엑시노스 칩 탑재 비율을 늘리면서 입지가 좁아져 왔습니다.이런 상황에서 퀄컴은 그간 쌓아온 전력 효율 기술을 앞세워 AI 인프라 분야로 진출, 데이터센터 매출을 2029년까지 150억 달러로 끌어올리겠다는 사업 다각화 전략을 선보이고 있습니다.한편, 퀄컴과 아마존이 이날 체결한 것과 같은 지분 연계 거래는 최근 AI 업계에서 점점 늘어나는 추세입니다.엔비디아 경쟁사로 꼽히는 AMD는 지난해 10월 오픈AI의 칩 구매액에 따라 자사 지분 최대 10%를 인수할 수 있는 권리를 부여하는 계약을 맺었고, 최근에는 마벨 테크놀로지가 구글에 최대 122억 달러의 지분 인수권을 넘겨줬습니다.양사 협업 소식이 알려진 이날 퀄컴 주가는 개장 초반 9% 가까이 급등했으나, 이후 상승 폭을 일부 반납해 미 동부시간 오후 1시20분 기준 전일 종가 대비 3.8% 상승한 175달러선을 오르내리고 있습니다.(사진=게티이미지)