트럼프, 9·11 추모행사서 "미국은 어떤 테러로도 파괴 불가"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 8일 25년 전 9·11 테러 참사와 관련, "우리나라는 그 어느 때보다 더 크고, 더 훌륭하며, 더 강해졌다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC의 백악관 남쪽 엘립스 공원에서 열린 '미국을 가로지르는 강철' 행사에 참석, "9·11 테러로부터 오랜 시간이 흐른 지금, 우리는 9월의 또 다른 화요일 아침에 모여 25년 전 다진 신성한 서약을 재확인한다"며 이같이 말했습니다.이 행사는 9·11 테러 25주년을 앞두고 당시 희생자를 추모하기 위해 마련됐습니다.비영리 재단인 '터널 투 타워 재단'은 9·11 테러 당시 무너진 뉴욕 세계무역센터(WTC) 남쪽 타워의 잔해에서 수습한 21피트(약 6.4ｍ) 길이에 무게 7.6t에 달하는 강철 빔을 지난 5월부터 미 전역을 돌며 전시해왔습니다.2001년 9월의 둘째 화요일이던 테러 참사 당일에 맞춰 올해 9월 둘째 화요일인 이날 워싱턴DC 전시를 마지막으로 행사를 마무리했습니다.트럼프 대통령은 "그날 이후로 너무 많은 것이 변했지만, 오늘 엘립스에 놓인 이 찌그러진 강철 조각은 미국이 어떤 불길로도 태울 수 없고, 어떤 악으로도 정복할 수 없으며, 어떤 테러로도 파괴할 수 없는 힘을 부여받은 나라라는 것을 상기시켜준다"고 말했습니다.그는 7개월 차에 접어든 이란 전쟁에 대해선 "우리가 지금 싸우는 이유는 핵무기를 원했던 어떤 나라가 있었기 때문"이라며 "그들은 핵무기 보유 직전까지 갔으나 이젠 그럴 기회가 전혀 없다. 그들은 핵무기를 갖지 못할 것이며, 그들은 엄청난 대가를 치렀다"고 했습니다.트럼프 대통령은 행사에서 9·11 테러 당시 많은 사람을 구조하다 WTC 남쪽 타워가 붕괴하는 바람에 숨진 주식 중개인 웰스 크로더에게 '대통령 자유 훈장'을 수여하기도 했습니다.2001년 오사마 빈 라덴이 이끌던 이슬람 근본주의 세력 알카에다가 저지른 9·11 테러는 미국 건국 이후 최악의 비극으로 기록된 사건입니다.납치된 민간 항공기 4대가 WTC 2개 동과 펜타곤(국방부) 건물에 각각 충돌하고 펜실베이니아 생크스빌에 추락하면서 약 3천명이 희생됐습니다.(사진=게티이미지)