미, 이란 27개 항공사 제재…"이란정권 위해 무기·인력 수송"

▲ 미 재무부 청사

미국 도널드 트럼프 행정부는 현지시간 8일 이란에 대한 '경제적 왕따 작전'의 일환으로 이란의 민간 항공사 27곳을 포함해 개인과 업체, 기관 등 36곳을 무더기 제재했습니다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 "이란에 남은 항공사 전부를 제재 표적으로 삼았다"며 "이란 정권이 무기, 인력, 불법 화물을 수송하는 데 이용하는 항공 부문을 지원한 36개 대상에 제재를 부과했다"고 밝혔습니다.이번 제재 대상에는 이란의 민간 항공사 27곳뿐 아니라, 2019년부터 미국 제재를 받아온 이란 최대 항공사인 마한항공이 아랍에미리트(UAE)나 튀르키예 등 제3국을 우회해 보잉 B-777 항공기를 인수하도록 중개하거나, 마한항공에 화물 운송 서비스를 제공한 튀르키예, 말레이시아 업체들도 포함됐습니다.OFAC는 민간 항공사 27곳에 대해 "오랫동안 이란 정권의 지역 불안정화 활동을 지원해왔으며, 이슬람혁명수비대(IRGC)는 마한항공처럼 겉만 민간항공사인 업체를 이용해 무기를 조달하고 인력을 수송해왔다"고 지적했습니다.OFAC의 제재 대상 지정 외에도 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 이날 글로벌 금융기관을 상대로 이란 항공산업을 지원하는 네트워크를 신고할 것을 요청하는 경보를 발령했습니다.스콧 베선트 재무장관은 보도자료에서 "우리는 이란 정권에 재정적 생명줄을 제공하는 자들에게 혹독한 대가를 치르게 하겠다고 약속했다"며 "오늘 우리는 마한항공을 계속 지원하는 기업들에 대한 제재를 통해 그 약속을 이행했다"고 밝혔습니다.베선트 장관은 또 "오늘 우리가 제재한 이란의 나머지 모든 항공사와 거래하는 모든 이들에게 '여러분은 글로벌 금융 시스템에서 배제될 위험에 처해 있다'고 경고한다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지)