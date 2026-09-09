뉴욕증시, 이어지는 중동 긴장에 하락 출발

▲ 미국 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수는 중동 지역 긴장감이 이어지면서 하락 출발했습니다.현지시간 8일 오전 9시 48분 기준 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 436.54포인트(0.82%) 하락한 52,977.71을 기록했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 28.88포인트(0.37%) 내린 7,689.72, 나스닥 종합지수는 전장보다 115.68포인트(0.44%) 하락한 26,391.31을 가리켰습니다.중동 지역 긴장감 커지면서 유가가 상승하고 위험 회피 심리가 고조됐습니다.주말 사이 미군은 미 군함 2척에 대한 이란의 탄도미사일 발사에 대응해 이란 유조선 3척을 타격했습니다.이에 이란은 호르무즈 해협의 승인되지 않은 항로를 지나던 유조선 3척과 다른 해역의 미국 관련 선박 3척을 공격하며 보복에 나섰습니다.또 탄도미사일 여러 발로 미군 항공모함 1척과 구축함 1척도 공격했다고 주장하기도 했습니다.친이란 성향의 예멘 후티 반군이 사우디아람코 에너지 시설을 공격하기도 했습니다.후티 반군은 이번 공격을 대규모 작전이라고 표현하며, 사우디 남서부에 있는 하미스 무샤이트의 공군기지도 공격했다고 덧붙였습니다.또 미국과 이란의 대치 국면이 이어지면서, 전날 이스라엘은 레바논 남부를 공습하기도 했습니다.이에 브렌트유는 장중 99.45달러까지 올랐습니다.지난 7월 24일 이후 최고치입니다.한편, 이번 주에는 8월 소비자물가지수(CPI) 발표도 예정돼 있습니다.캐피털 닷컴의 카일 로다 선임 금융시장 분석가는 "유가 상승이 인플레이션 상황을 더 불분명하게 만들고 있다"고 설명했습니다.그는 "군사 활동은 세계 원유 공급에 대한 더 깊고 장기적 차질을 빚을 가능성을 키우면서 에너지 시장에서의 상당한 리스크 프리미엄을 유지시키고 있다"고 평가했습니다.업종별로 살펴보면 에너지, 유틸리티 등은 강세를 보였고 통신, 헬스케어 등은 약세를 나타냈습니다.퀄컴 주가는 5.17% 올랐습니다.퀄컴이 아마존웹서비스(AWS)의 AI 인프라 구축을 지원하기 위해 추론에 초점을 맞춰 아마존과 여러 세대에 걸친 맞춤형 실리콘을 개발하고 있다고 밝힌 것이 영향을 미쳤습니다.블룸에너지는 오는 9월 21일부터 S&P500지수에 편입될 것이라는 소식에 주가가 9.02% 올랐습니다.미국이 3억달러 규모의 반도체 법 지원 일환으로 여러 기업의 소수 지분을 취득하기로 합의했다고 발표하면서, 양자컴퓨팅 기업 주가가 강세를 보였습니다.D웨이브퀀텀과 퀀티늄은 8.81%, 2.97% 올랐고, 리게티는 7.70% 상승했습니다.유럽증시는 대체로 상승세를 보였습니다.유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.05% 오른 6,407.28에 거래 중입니다.영국 FTSE100 지수와 프랑스 CAC40 지수는 각각 0.20%, 0.06% 상승했습니다.독일 DAX지수는 0.06% 내렸습니다.국제 유가는 상승했습니다.같은 시각 근월물인 2026년 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.13% 오른 배럴당 93.43달러를 기록 중입니다.(사진=게티이미지)