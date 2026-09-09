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[날씨] 낮더위 주춤…큰 일교차 유의

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작성 2026.09.09 01:16 조회수
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오늘(9일)은 낮에도 더위가 주춤하겠습니다.

어제까지는 서울 낮 기온 31도까지 올랐지만 북쪽의 차고 건조한 성질에 고기압이 더 확장해 오면서 오늘은 27도까지 내려가겠고요, 내일 아침 기온은 서울이 16도로 평년 수준을 다소 밑돌겠습니다.

환절기 기온 변화에 유의하셔야겠습니다.

한편 오늘 오전까지 동해안 지방에는 동풍의 영향으로 5에서 40mm의 비가 더 이어지겠습니다.

오늘도 하늘 대체로 맑겠지만 영남 해안과 제주 동부에는 바람이 매우 강하게 불겠습니다.

그 밖에 전국에서도 바람이 다소 강하게 불겠습니다.

자세한 기온 살펴보시면 아침 기온 서울이 19도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠고요, 낮 기온은 서울과 대구가 27도로 어제보다 2에서 5도가량이 낮겠습니다.

당분간은 맑은 날씨가 이어지는 가운데 일교차 큰 초가을 날씨가 예상됩니다.

(남유진 기상캐스터)
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