김도영, 국내 선수로는 KIA 구단 최초 40홈런

▲ 6회 초 무사 상황에서 타석에 들어선 KIA 김도영이 40호 홈런을 치고 있다.

프로야구 KIA 타이거즈 내야수 김도영(22)이 드디어 40홈런 고지를 정복했습니다.김도영은 오늘(8일) 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성 라이온즈와 방문 경기에서 1-4로 뒤처진 6회 추격의 솔로포를 쏘아 올렸습니다.선두타자로 타석에 선 김도영은 삼성 두 번째 투수 미야모리 사토시의 초구 직구를 공략, 왼쪽 펜스를 훌쩍 넘어가는 시즌 40호 홈런을 터트렸습니다.지난달 26일 부산 롯데 자이언츠전에서 시즌 39호 홈런을 쳤던 그는 7경기 만에 손맛을 보고 데뷔 이후 처음으로 한 시즌 40홈런을 달성했습니다.이승엽(요미우리 자이언츠 코치)이 보유한 KBO리그 최연소 40홈런 기록은 놓쳤지만, 김도영은 다른 숱한 기록을 수립했습니다.먼저 KIA 구단 소속으로는 1999년 트레이시 샌더스(40홈런)에 이어 역대 두 번째로 40홈런 고지를 밟았고, 국내 선수로는 최초입니다.KBO리그를 통틀어서는 2018년 두산 베어스 김재환(44홈런), 넥센 히어로즈 박병호(42홈런), SK 와이번스 한유섬(41홈런) 이후 8년 만에 국내 선수 40홈런을 달성했습니다.리그 홈런 1위를 달리는 김도영은 이 홈런으로 2위 오스틴 딘(LG 트윈스·36홈런)과 격차를 4개로 벌렸습니다.(사진=연합뉴스)