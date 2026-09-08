북러 첫 '자동차 육로' 열렸다…두만강 1km 다리 개통

<앵커>



북한과 러시아를 차로 오갈 수 있는 육로가 처음 열렸습니다. 그동안 철도만 있었는데, 두만강을 가로지르는 1km 길이의 자동차 다리가 어제(7일) 개통된 겁니다.



북러 관계에 어떤 변화를 가져올지, 김혜영 기자가 취재했습니다.



<기자>



북한 인공기와 러시아 국기가 함께 걸린 다리 위로 트럭들이 지나갑니다.



북한 나선시와 러시아 하산을 잇는 두만강 첫 자동차 다리가 어제 개통됐습니다.



교량 본체 길이는 약 1km.



하루에 차량 3백 대가 통과할 수 있다고 러시아 정부는 밝혔습니다.



그동안 북러 국경엔 1959년 개통된 철도교만 있었습니다.



자동차 전용도로는 없었는데, 지난 2024년 6월, 북러 정상회담에서 건설에 합의한 뒤, 지난해 4월 착공해 495일 만에 개통식까지 가진 겁니다.



[박태성/북한 내각총리 : 불패의 조·러(북·러) 친선단결 만세!]



다리 명칭엔 1946년에 김일성을 겨냥한 수류탄을 막아냈던 소련군 장교 노비첸코의 이름을 넣었습니다.



양국은 러·우 전쟁 파병 등으로 '혈맹' 수준으로 강화된 협력 관계를 확대하는 계기라고 평가했습니다.



[미하일 미슈스틴/러시아 총리 : 러시아와 북한 간 모든 분야의 협력을 더욱 확대하기 위해 최고위급에서 채택된 결정들이 이행되도록 보장하겠습니다.]



전문가들은 새 도로가 우선, 북러 간 군사·에너지 협력을 뒷받침하는 통로로 활용될 가능성이 크다고 봅니다.



[임을출/경남대 극동문제연구소 교수 : 북한이 가장 필요로 하는 석유 관련 제품이 주로 유입될 가능성이 높고, 러시아 쪽으로는 군수 분야 관련된 다양한 물품들, 군 관련 인력들이 (유입될 가능성이 큽니다.)]



향후 관광 등으로 용도가 확대될 거란 전망도 나옵니다.



(영상편집 : 조무환)