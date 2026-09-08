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96년생 조카에게 7억을 선뜻?…'이모 부부 찬스' 논란

고정현 기자
작성 2026.09.08 20:20 조회수
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<앵커>

강신철 국방장관 후보자가 인사청문자료를 국회에 내면서, 아들이 구매한 아파트 상가는 누락했다고 어제(7일) 전해드렸습니다. 강 후보자의 20대 아들은 상가 매입을 위해 7억 원 넘는 돈을 빌렸는데, 돈을 빌려준 사람은 이모와 이모부로 드러났습니다. 야권은 치밀하게 계획된 가족 간 증여라고 비판했습니다.

고정현 기자입니다.

<기자>

강신철 국방장관 후보자 아들이 지난 6월 30일, 7억 원에 매입한 경기도 성남시 양지마을 아파트 상가건물.

이 상가 매입 관련 자료가 국회에 제출한 인사청문안 재산신고 내역에서 누락된 것으로 드러난 뒤, 강 후보자 측은 1996년생인 강 후보자의 아들이 상가 매입을 위해 두 사람에게서 모두 7억 1천550만 원을 빌렸단 내용의 차용증 2장을 국회에 제출했습니다.

어제 강 후보자 측은 개인정보 보호 등을 이유로 돈을 빌려준 사람들이 누군지 밝히지 않았는데, 오늘 천하람 개혁신당 의원이 확인한 결과, 강 후보자의 처형 부부, 즉 강 후보자 아들의 이모와 이모부로 드러났습니다.

특히, 이모에게선 연리 4.6%로 5억 원을, 이모부에게선 무이자로 2억 1천550만 원을 빌렸는데, 세법상 사인 간 무이자로 최대한 빌릴 수 있는 2억 1천700여만 원이란 액수를 고려했을 가능성이 있습니다.

무이자로 빌린 돈이 더 크면, 증여로 간주돼 증여세를 내야하기 때문입니다.

천 의원은 "어떤 이모와 이모부가 취업한 지 1년밖에 안 된 조카에게 7억 원을 냉큼 빌려주느냐"며 "말이 빌린 거지 치밀하게 계획된 가족 간 증여나 다름없는 '이모부 찬스'"라고 비판했습니다.

강 후보자 측은 "적법하게 이뤄진 사인간 채무"라며 증여 의혹을 부인했고, "후보자 아들이 원리금을 모두 정상적으로 납부하고 있다"고 해명했습니다.

다만, 증여세를 아끼기 위해 대출 금액을 쪼갠 것 아니냔 질문엔 별다른 답변을 내놓지 않았습니다.

(영상취재 : 신동환·김용우, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서승현)
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