[이슈빡] '호르무즈 파병' 기로…미국은 압박 · 이란은 경고

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

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■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 성일광 (서강대 유로메나연구소 교수), 윤상용 (서경대 군사학과 교수)

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트럼프 미국 대통령이 한국에 호르무즈 파병을 압박하면서 파병이 임박했다는 보도가 잇따르고 있습니다. 이란 대변인은 '위험한 선택에는 대가가 따른다'며 한글 게시물로 경고를 내놓기도 했습니다.

미국의 압박과 이란의 경고 속에 한국의 호르무즈 파병이 실제로 이뤄질 경우 어떤 형태와 범위로 이뤄질 것인지, 얻는 것과 우려되는 것은 무엇인지 짚어봅니다.



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