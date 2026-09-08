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삼성전자, 일부 직원 주거지원금 부정수급 의혹 조사 착수

백운 기자
작성 2026.09.08 18:13 조회수
삼성전자, 일부 직원 주거지원금 부정수급 의혹 조사 착수
▲ 삼성전자 평택캠퍼스

삼성전자 반도체(디바이스솔루션·DS) 부문의 일부 직원들이 회사 차원의 주거비 지원금을 부당하게 받았다는 의혹이 제기돼 회사가 조사에 착수했습니다.

업계에 따르면 최근 직장인 익명 커뮤니티에는 삼성전자 평택사업장에서 근무하는 DS 직원 일부가 주거비 지원을 받으려 실제 임대 조건과 다른 계약서를 제출했다는 글이 잇따라 게시됐습니다.

삼성전자 DS 부문은 2022년 이후 평택사업장 근무자 중 33㎡(10평) 미만 오피스텔이나 원룸, 1.5룸 등에 거주하는 이를 대상으로 한 달에 최대 70만 원의 월세를 지원해 왔습니다.

본가가 멀어 출퇴근이 어렵거나 교대근무를 하기 위해 별도 거주지를 마련해야 하는 직원을 위한 복지 제도입니다.

그러나 일부 직원이 실제로는 33㎡ 이상 주택이나 투룸 등에 거주하면서 임대차계약서에 주택 면적을 줄여 기재하거나 주택 형태를 다르게 표기하는 방식으로 지원금을 부당하게 수령했다는 의혹이 제기됐습니다.

삼성전자는 그간 주거비 지원금을 받은 직원을 대상으로 제기된 주장에 대해 사실관계를 확인하고 있습니다.

(사진=평택시 제공, 연합뉴스)
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