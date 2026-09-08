LH, 서울 도심에 3년간 매입임대 2만 가구 공급

▲ 매입임대주택 간담회 단체 사진

한국토지주택공사(LH)가 향후 3년간 서울 도심에 매입임대주택 2만 가구를 공급합니다.LH는 오늘 서울 종로구 신축매입 청년주택에서 청년 주거 문제 해결을 위한 현장 간담회를 열고 이 같은 공급 계획을 발표했습니다.공급 물량은 입주 공고 기준으로 청년 매입임대주택 1만 5천 가구, 신혼부부 매입임대주택 3천400가구 등입니다.다양한 주거 수요에 대응하기 위해 서울 여러 지역에 분산해 공급할 예정입니다.매입임대주택은 도심이나 역세권 등에 있는 주택을 LH가 매입해 시세보다 저렴하게 임대하는 사업입니다.청년 매입임대 1순위의 임대료는 시세의 40% 수준이며 최장 10년간 거주할 수 있습니다.LH는 서울 도심에서 주택을 신속하게 확보하기 위해 토지 매입 자금을 초기에 지원하고 매입대금을 단계별로 나눠 지급하는 등 신축매입 사업 제도를 개선하고 있습니다.대학가 인근 등 청년 주거 수요가 높은 입지에는 가점을 부여해 물량 확보에 나섭니다.서울 청년 매입임대주택의 작년 평균 청약 경쟁률은 130대 1로, 전국 평균 50대 1보다 높았습니다.이날 행사에는 김이탁 국토교통부 제1차관과 김남근·오기형·이용선 더불어민주당 의원, 이성훈 LH 사장, 청년 시의원 등 20여 명이 참석했습니다.이성훈 LH 사장은 "신축매입임대주택은 후보지 발굴부터 입주까지 1∼2년이면 가능해 전월세 시장을 가장 빠르게 안정시킬 수 있는 핵심 카드"라며 "청년이 원하는 입지에 좋은 집을 더 빠르게, 더 많이 공급하겠다"고 말했습니다.(사진=한국토지주택공사(LH) 제공, 연합뉴스)