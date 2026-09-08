부산 크리스찬, 음주운전 적발…선수단 활동 배제

▲ 부산 공격수 크리스찬.

선두 경쟁을 벌이다 6위까지 밀려난 프로축구 K리그2 부산 아이파크가 간판 공격수인 크리스찬(26·본명은 크리스티안 헤나투)의 음주운전 적발이라는 새 악재를 만났습니다.부산은 8일 구단 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "크리스찬이 7일 음주운전으로 적발된 사실을 확인했다"고 알렸습니다.이어 "구단은 당일 해당 사실을 인지한 즉시 긴급 선수단 관리위원회를 열어 크리스찬을 훈련 및 선수단 활동에서 배제하고, 한국프로축구연맹에 관련 사실을 보고했다"고 밝혔습니다.부산은 또 "확인된 사실과 조사 결과를 바탕으로 관련 규정에 따라 엄정하게 후속 조치를 진행하겠다"면서 "선수단 관리와 교육 체계를 다시 점검하고 강화해 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.올 시즌을 앞두고 부산 유니폼을 입은 브라질 출신 스트라이커 크리스찬은 K리그2 24경기에서 8골 4도움을 기록 중입니다.팀 내에서 득점 및 공격포인트가 가장 많습니다.7월까지 리그 선두를 달리며 K리그1 승격 꿈을 키웠던 부산은 최근 8경기 연속 무승(2무 6패)의 부진을 이어가며 6위로 순위가 추락했습니다.이런 상황에서 크리스찬마저 출전정지 등 프로연맹의 중징계가 불가피해 잔여 시즌 순위싸움에서 큰 타격을 입게 됐습니다.(사진=한국프로추구연맹 제공, 연합뉴스)