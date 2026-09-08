[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● 용혜인, 오늘도 '침묵'
성한용 / 한겨레 선임기자
"용혜인 임명 불가능해…용혜인, 사퇴 안 하는 법 배운 듯"
"김승원·용혜인 둘 다 낙마할 듯…민심 사나워"
"장관 임명에서 제일 중요한 건 민심…대통령 판단할 것"
허민 / 문화일보 전임기자
"용혜인 사퇴 여부는 김승원과 묶여있어"
"김승원 임명·용혜인 낙마 제일 유력해"
"국정 지지율, 현 상태 유지되면 20%대로 떨어질 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 성한용 "민심 파도에 둘 다 낙마할 것"…허민 "김승원 지키고 용혜인 낙마"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글