[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 민주당, 한동훈 총공세
성한용 / 한겨레 선임기자
"민주-한동훈, 공방 과정에서 너무 자극적인 표현 과해"
"한동훈 폭로, 검찰 측 자료로 추정돼…검사 이미지 강화돼"
"청와대, 인사 검증 시스템 망가진 건 분명해 보여"
허민 / 문화일보 전임기자
"청와대, 인사청문회 전까지 지명 철회할 의사 없어 보여"
"국힘, 한동훈보다 정보 취득에 한계 있는 듯…수동적인 상황"
"한동훈, 반드시 증인 서려 할 것…민주, 증인 채택 쉽지 않을 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 한동훈 "증인으로라도 불러달라"…민주당의 선택은?
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