뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

텔레그램서 마약 거래 알선 채널 운영한 30대에 징역 7년 선고

홍승연 기자
작성 2026.09.08 16:10 조회수
텔레그램서 마약 거래 알선 채널 운영한 30대에 징역 7년 선고
▲ 대전지방법원 법정

텔레그램에서 마약 판매자와 구매자를 이어주는 채널을 개선해 거래를 알선한 30대에게 실형이 선고됐습니다.

대전지법 형사7단독 최리지 판사는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 33살 A 씨에게 오늘(8일) 징역 7년을 선고했습니다.

A 씨는 텔레그램에서 마약을 홍보하고 판매하는 채널을 개설한 뒤 거래를 알선한 혐의를 받고 있습니다.

이 과정에서 판매상들에게 입점료 명목으로 매달 50만 원에서 150만 원 상당의 비트코인을 받아 챙긴 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 또 마약 운반책 구인 글을 올려 판매상과 연결해 주거나 대량 거래 시 안전 거래 대행 역할까지 맡았던 것으로 드러났습니다.

이 채널 이용자는 3천여 명에 달했고 A 씨는 관리자를 여러 명 두며 체계적으로 채널을 관리했습니다.

재판부는 "온라인 공간을 이용한 마약 거래는 고도의 보안성과 익명성을 특징으로 하고 장소의 제한이 없어 불특정 다수가 마약에 쉽게 접근하게 하는 등 사회적인 해악이 심각하다"며 "상당한 기간 채널을 운영하며 마약류 매매를 알선하거나 직접 판매하는 등 유통에 가담해 죄책이 매우 무겁다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지