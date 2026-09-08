음주운전으로 물의를 일으킨 뒤 복귀한 가수 이루가 데뷔 21주년을 자축했다.
지난 7일 이루는 자신의 SNS에 "2026년 9월 7일 벌써 데뷔 21주년이네요. 시간이 참 빠릅니다. 나이가 들수록 미안한 마음만 커져가네요. 끝까지 응원해 주고 격려해 주시는 많은 분들에게 그저 감사할 따름입니다. 앞으로 더 열심히 노력해서 그 사랑에 보답해 나아가겠습니다. 감사합니다"라며 팬들을 향해 고마움을 전했다.
이루는 지난 7월 음주운전으로 논란을 일으킨 지 4년 만에 복귀한 바 있다.
앞서 이루는 2022년 9월 음주 상태로 운전하다 가드레일을 들이받고 도로를 가로질러 중앙 가드레일을 추돌한 뒤 차량이 전도되는 사고를 냈다. 당시 그는 동승자가 운전했다고 진술해 운전자를 바꿔치기 한 혐의도 받았다. 2024년 3월 항소심 재판부는 "피고인이 잘못을 뉘우치고 범행 사실을 모두 자백하고 있다"며 징역 6개월 집행유예 1년을 선고한 원심을 유지했다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
이루, 데뷔 21주년 자축…"나이 들수록 미안한 마음만 커져"
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