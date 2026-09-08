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남자 배구대표팀, 아시아선수권 8강 진출…카타르 완파

편광현 기자
작성 2026.09.08 15:12 조회수
파이팅 외치는 한국 남자 배구대표팀
▲ 파이팅 외치는 한국 남자 배구대표팀

한국 남자배구대표팀(세계랭킹 27위)이 2028 로스앤젤레스 올림픽 출전권이 걸린 제23회 아시아선수권대회 조별리그를 2승 1패로 통과했습니다.

브라질 출신 이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 대표팀은 오늘(8일) 일본 후쿠오카현 기타큐슈 시립체육관에서 열린 대회 C조 조별리그 3차전에서 카타르(38위)를 세트 점수 3-0(25-20 25-19 25-15)으로 눌렀습니다.

이 경기 결과와 관계없이 전날 8강에 진출한 우리나라는 대만과 카타르를 따돌리고 태국에는 져 2승 1패, 승점 7로 조별리그를 마쳤습니다.

12개 나라가 참가한 이 대회에서 3개 조 1, 2위와 성적이 좋은 조 3위 팀 2개를 합쳐 8개 팀이 토너먼트에 진출합니다.

우리나라의 8강전 상대는 내일 결정되며, 8강전은 10∼11일 같은 장소에서 열립니다.

이번 대회 우승팀은 2028 로스앤젤레스 올림픽에 직행합니다.

점수가 말해주듯 우리나라는 일방적으로 카타르를 몰아붙여 1시간 8분 만에 경기를 끝냈습니다.

임재영(대한항공)이 15점으로 한국에서 가장 많은 점수를 냈고, 주포 허수봉(현대캐피탈)이 서브 에이스 4방을 포함해 14점을 거들었습니다.

(사진=아시아배구연맹 제공, 연합뉴스)
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