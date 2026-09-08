'라임 주범 김봉현 도피 조력' 혐의 친누나…법원 "무죄"

▲ '라임몸통' 김봉현

'라임 사태' 핵심 인물 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 도주 계획을 도운 혐의를 받는 친누나가 1심에서 무죄를 선고받았습니다.서울남부지법 형사5단독 서지원 판사는 오늘(8일) 피구금자도주원조 미수와 범인도피 교사 등 혐의로 기소된 김 모 씨에게 무죄를 선고했습니다.재판부는 "검사가 제출한 증거만으로는 피고인에게 김 전 회장의 도주를 돕기 위한 인식이나 의사가 있었다고 보기 어렵다"고 봤습니다.김 씨 측은 김 전 회장의 통화를 돕거나 돈을 전달하기는 했지만, 도주를 위한 행위라는 것은 몰랐다는 취지로 범행을 부인해왔습니다.김 씨는 2022년 11월 보석 기간에 위치추적 전자장치를 절단하고 도주한 김 전 회장에게 공범으로부터 접한 수사 상황을 전해주는 등 도피를 도운 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.2023년 6월 서울남부구치소에 수용 중이던 김 전 회장의 탈옥 계획에 따라 도주 자금을 제3자에게 전달한 혐의도 받았습니다.앞서 '라임 환매 사태'의 핵심 인물로 지목된 김 전 회장은 2019년 검찰이 구속영장을 청구하자 구속 전 피의자 심문에 출석하지 않고 5달간 도주하다 붙잡혔습니다.구속 상태로 재판에 넘겨진 후 보석으로 풀려난 김 전 회장은 1심 결심공판 당일인 2022년 11월 재차 달아났다가 48일 만에 검찰에 붙잡혔습니다.그는 2심 재판이 진행되는 와중에도 출정하거나 검찰 조사를 받으러 나갈 때 달아나기 위해 범행을 계획했지만 모두 들통나 무산된 것으로 전해졌습니다.김 전 회장은 2023년 12월 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 징역 30년과 769억 원의 추징 명령을 확정받고 복역 중입니다.(사진=연합뉴스)