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세계 1위도 거절당할 뻔?…안세영이 우겨서 들어간 '벅지 시스터즈'의 정체

작성 2026.09.08 18:06 조회수
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8일 진천선수촌에서 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 배드민턴 국가대표팀 미디어데이가 열렸습니다.

박주봉 감독은 메달 숫자보다 선수들의 경기력을 최대한 끌어올리는 게 우선이라고 강조했고, 안세영은 부담을 내려놓고 경기를 즐기겠다는 각오를 밝혔습니다.

서승재·김원호, 이소희·백하나 등 복식 간판들도 반등과 금메달 도전에 대한 의지를 드러냈습니다.

그리고 이날 현장에서는 대표팀의 비밀 모임(?) '벅지 시스터즈'를 둘러싼 유쾌한 폭로전도 이어졌습니다.

배드민턴 대표팀의 미디어데이 현장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재 : 전영민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 양두원, 제작 : 스포츠취재부)
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