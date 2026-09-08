하루 14시간 배달일하던 40대 가장…4명 살리고 떠났다

▲ 기증자 최정섭 씨

하루 14시간 넘게 배달하며 어머니와 여동생 등 가족을 돌보던 40대 남성이 4명에 새 삶을 선물하고 떠났습니다.오늘(8일) 한국장기조직기증원에 따르면 지난 7월 24일 고려대학교 구로병원에서 최정섭(46세) 씨가 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했습니다.7월 17일 밤 많은 비가 내리던 중 배달을 하다가 교통사고를 당해 크게 다쳤고, 병원으로 옮겨져 수술을 받았지만 끝내 뇌사 판정을 받았습니다.최 씨는 원래 전기공사 일을 했으나 경기가 좋지 않아 약 1년 전부터 배달로 생계를 이어왔습니다.서울에서 1남 1녀 중 맏이로 태어난 최 씨는 20대 초반 아버지가 오랜 투병 끝에 세상을 떠난 뒤부터 가장으로 살아왔습니다.어머니와 여동생도 건강이 좋지 않아 병원 생활을 이어갔고, 최 씨는 두 사람을 살뜰히 보살피며 늘 가족을 먼저 생각하는 삶을 살았다고 합니다.최 씨는 배달 일을 시작한 뒤 하루에 14시간 넘게 일했습니다.평소 등산이나 둘레길 걷기를 좋아하던 그였지만, 취미생활을 즐길 여유도 많지 않았습니다.20대 초반부터 쉬지 않고 일해 온 탓에 함께 여행을 다니거나 여유로운 시간을 보내지 못한 점은 가족에게 아쉬움으로 남았습니다.최 씨의 매제 강일규 씨는 "형님은 가족과 친척, 지인들에게 늘 성실하고 책임감 있는 사람이었다"며 "저 역시 형님의 성품을 알기에 많이 의지했다"고 돌아봤습니다.강 씨는 최 씨에게 전하는 마지막 인사에서 "부디 천국에서는 일하지 말고 편하게 지내셨으면 좋겠다. 항상 감사하고 죄송한 마음뿐이다. 형님의 동생이자 제 아내는 이제 제가 잘 챙기겠다. 그곳에서는 꼭 행복하시고, 저희 부부를 잘 지켜봐 달라"고 전했습니다.(사진=연합뉴스/한국장기조직기증원 제공)