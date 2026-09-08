[자막뉴스] 방송인 낸시랭 '음주 운전' 적발…"만취 상태로 강남에" 무슨 일이?

한국계 미국인 방송인 낸시랭이 음주운전 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강남경찰서가 낸시랭을 음주운전 혐의로 입건했습니다.



낸시랭은 오늘 새벽 3시 45분쯤 서울 강남구에서 음주 상태로 운전을 한 혐의를 받습니다.



적발 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준에 달하는 것으로 전해졌습니다.



다만 인적 물적 피해 등 음주 운전으로 인한 사고는 발생하지 않은 것으로 전해졌습니다.



현재 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



미국 태생의 낸시랭은 필리핀 국제학교를 졸업한 이후 홍익대학교 미술대학에서 서양화를 전공, 이후 미술뿐 아니라 다양한 분야에서 활동하며 방송 경력을 쌓아왔습니다.



화장품 도·소매업체를 경영하기도 했고, 보디빌딩 대회에 출전해 수상한 이력도 있습니다.



낸시랭은 지난 2017년 왕진진과 결혼했지만 이듬해 이혼했습니다.



당시 이혼 소송을 제기했던 그는 2년 9개월 만에 승소 소식을 전했는데, 한 방송에서 왕진진과의 결혼으로 15억 빚을 떠안아 한 달 이자만 1300만 원에 달한다고 고백하기도 했습니다.



현재 낸시랭은 현대 미술 활동과 함께 방송 활동을 병행 중입니다.



6월에는 한국 민화와 팝아트를 접목한 초대전을 열고 작가로서의 활동을 공개했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)