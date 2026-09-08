필리핀서 피랍된 40대 한국인 무사 석방…건강 양호

▲ 필리핀 마닐라 도심

필리핀 마닐라에서 괴한들에게 납치됐던 40대 한국인 남성이 무사히 석방됐습니다.외교부는 지난 4일 필리핀 마닐라에서 신원 불상의 남성들에게 피랍됐던 우리 국민 40대 남성 A 씨가 오늘(8일) 현지시간으로 무사히 석방됐다고 밝혔습니다.석방된 A 씨의 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐습니다.A 씨는 지난 4일 오전 메트로마닐라 파사이 지역에서 지인의 차량에 타고 있던 중 괴한들에게 납치됐습니다.외교부 당국자에 따르면 납치범 3명이, A 씨가 타고 있던 차량에 차로 접근해 함께 타고 있던 동승자는 그대로 둔 채 A 씨만 자신들의 차량에 태워 데려갔습니다.사건 발생 후 약 2시간 뒤 동승자가 주필리핀 한국대사관에 피랍 사실을 알렸고, 납치 후 약 18시간 후에는 납치범 측이 A 씨의 또 다른 지인에게 연락해 석방을 위한 대가금을 요구한 것으로 파악됐습니다.외교부는 지난 4일 주필리핀대사관으로부터 관련 보고를 접수한 직후 재외국민보호대책본부를 설치하고, 본부와 경찰청, 대사관이 참여하는 합동 상황점검회의를 열어 대응 방안을 논의했다고 밝혔습니다.또 "피랍자의 안전을 최우선으로 현지 대사관을 통해 필리핀 경찰 등과 긴밀히 협력했다"며 "경찰청도 사건 발생 직후부터 조속한 해결을 위해 외교부와 적극 협력해왔다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)