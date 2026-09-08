"개헌 논의 절대 않겠다…사전투표 전면 폐지 검토"

<앵커>



조금 전 국회에서는 국민의힘 정점식 원내대표의 교섭단체 대표 연설이 진행됐습니다. 정 원내대표는 이번 정부에서 개헌은 없을 거라며, 민주당의 개헌 추진 논의에 응하지 않겠다는 뜻을 확고히 밝혔습니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



원내대표 취임 이후 처음으로 정기국회 교섭단체 대표 연설에 나선 국민의힘 정점식 원내대표.



정 원내대표는 먼저 최근 개각으로 지명된 장관 후보자들을 각각 '사기 의혹 관련자', '특혜와 불공정의 상징'이라고 지칭하며 인사 의도를 정조준했습니다.



[정점식/국민의힘 대표 : 인사는 메시지입니다. '대통령 자기 죄 지우기를 반드시 하겠다', '청년층은 포기하겠다', '부동산 규제, 포퓰리즘 정책을 계속하겠다'는 겁니다.]



정 원내대표는 특히 어제(7일) 교섭단체 대표 연설에서 민주당 김민석 대표가 '현실 가능한 개헌을 추진하겠다'고 한 데 대해, "이번 정부에서 개헌은 없다", "개헌으로 사적 이익을 도모하는 세력과 절대 개헌을 논의하지 않겠다"고 못 박았습니다.



그러면서 김승원 법무장관 후보자 지명으로 정부 여당의 국정과제 1호가 대통령의 '죄 지우기'인 게 또 드러났다고 날을 세웠습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표 : '연임 안 한다, 재판받겠다'는 이런 말은 절대로 안 합니다. 혹시 개헌으로 임기를 연장하고 이를 통해 재판을 미루겠다는 의도입니까? 개헌마저 자기 죄 지우기의 도구로 쓰는 겁니까?]



정 원내대표는 투표용지 부족 사태와 관련해서는 사전선거제도를 전면 폐지하고 본투표 기간을 늘리는 방안을 검토하겠다고 말했습니다.



또, 검찰의 보완수사권 폐지가 결국 국민 고통으로 귀결될 거라며 보완수사권 부활에 나서겠다고 밝혔습니다.



부동산 문제와 관련해서는 청년·신혼부부 생애최초주택의 취득세를 감면하고 초저금리 대출을 지원하겠다고 밝혔고, 국내 주식시장에 극심한 변동성을 가져온 원인으로 지목된 단일종목 레버리지 상장지수펀드에 대해서는 도입 배경을 파헤쳐야 한다며 특검 수사를 촉구했습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 박선수)