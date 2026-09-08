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명목 GDP 성장률 47년 만 최고…"반도체가 이끌고 소비 개선"

백운 기자
작성 2026.09.08 12:14 조회수
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<앵커>

올해 2분기 우리 경제가 수출과 소비 증가에 힘입어 0.6% 성장했습니다. 명목 GDP 증가율은 47년 만에 최고를 기록했는데, 올해 1인당 국민소득이 4만 달러를 넘어설 가능성도 점쳐지고 있습니다.

백운 기자의 보도입니다.

<기자>

한국은행은 우리 경제의 실제 생산량이 얼마나 커졌는지를 나타내는 올해 2분기 실질 국내총생산, GDP가 전 분기보다 0.6% 성장했다고 밝혔습니다.

반도체와 기계·장비를 중심으로 수출이 1.3% 늘었고, 민간 소비도 0.4% 늘었습니다.

순수출과 내수가 각각 성장률을 0.3%포인트씩 끌어올린 것으로 나타났습니다.

[김화용/한국은행 국민소득부장 : 반도체 제조업의 영업이익이 큰 폭 늘어났을 뿐만 아니라 화학제품, 운송장비 제조업, 서비스업의 도소매 등 반도체 업종 이외의 여타 업종으로의 실적 개선 흐름이 점차 확산되고 있는 것으로….]

물가 변동이 포함된 명목 GDP는 1년 전보다 26.4% 증가했는데, 1979년 3분기 이후 47년 만에 가장 높은 증가율입니다.

반도체를 중심으로 기업 실적이 개선되면서 기업의 영업이익 등을 반영하는 총 영업잉여도 전 분기보다 18.5% 급증했습니다.

우리 국민의 실질적 구매력을 보여주는 실질 국민총소득, GNI도 3.1% 늘었습니다.

소득이 소비보다 더 빠르게 늘면서 총저축률은 45.6%로 통계 작성 이후 최고치를 기록했습니다.

한국은행은 환율 안정세가 이어질 경우 올해 1인당 국민총소득이 처음으로 4만 달러를 넘어설 가능성이 크다고 내다봤습니다.

또 하반기에 분기당 0.2에서 0.3% 성장하면, 올해 성장률 전망치 3.3%도 달성 가능하다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 안여진)
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