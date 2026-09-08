청와대 "장관 후보, 청문회 거쳐야"…김민석 "부정 의견 전달 아냐"

<앵커>



각종 논란이 불거진 김승원 법무장관 후보자와 용혜인 성평등가족부장관 후보자와 관련해 청와대가 인사청문회를 거쳐야 한다는 입장을 거듭 확인했습니다. 김민석 민주당 대표는 자신이 용 후보자에 대해 부정적 여론을 전달했다는 일부 보도는 사실이 아니라고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



청와대 관계자는 장관 후보자 지명 후 논란 등과 관련해 "인사청문 제도 자체가 후보자에 대한 국민적 검증 과정인 것으로 안다"면서 "인사위원장의 책임 아래 인사 시스템을 거쳐 지명된 후보이므로 인사청문회를 거치는 것이어야 한다"고 밝혔습니다.



김승원 법무장관 후보자와 용혜인 성평등가족부장관 후보자와 관련해 각종 의혹이 제기되고 부정 여론이 불거지고 있지만 인사청문회까지 지켜보겠다는 원칙적 입장을 견지한 것으로 풀이됩니다.



청와대 관계자는 "국민 눈높이에 부족함이 없도록 인사 검증체계를 갖추고 강화"하겠다고도 언급했습니다.



다만 민주당 지도부에서 용혜인 후보자와 관련해 부적격 의견을 청와대에 전달했다는 일부 언론 보도에 대해서는 "특별히 확인된 바 없다"고 말했습니다.



김민석 민주당 대표도 당 유튜브 채널인 민주TV에 출연해 이 같은 보도를 전면 부인했습니다.



[김민석/민주당 대표 (유튜브 민주당티비) : 공항에서 그렇게 말씀을 전달했다 이거는 사실과 다릅니다. 그래서 그것은 이 기사는 잘못된 기사 같습니다.]



다만 당 안팎에 이러저러한 의견이 있고 그것을 본인이 종합해서 말씀을 드릴 수는 있는 것이라고 단서를 달았습니다.



(영상취재 : 정상보·윤 형, 영상편집 : 오영택)