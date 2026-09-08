뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.09.08 12:06 조회수
PIP 닫기
1. 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 파리에 도착해 오늘(8일) 밤 마크롱 대통령과 정상회담을 합니다. 두 정상은 AI 등 첨단산업 협력방안과 함께 호르무즈 파병 공조 등을 논의할 것으로 보입니다.

2. 김승원· 용혜인, 두 장관 후보자를 두고 각종 의혹이 제기되는 가운데, 청와대는 인사시스템을 거쳐 지명된 후보인 만큼 인사청문회를 거쳐야 한다는 입장을 거듭 밝혔습니다.

3. 올 2분기 명목 국내총생산 GDP 성장률이 1년 전 보다 26.4% 증가해 47년 만에 최고 수준을 기록했습니다. 1인당 국민소득도 4만 달러를 넘어설 가능성이 큰 것으로 전망됐습니다.

4. 나고야 아시안게임을 앞두고 오늘 오전 경찰과 특검팀, 체육단체가 봉쇄시위 95일 만에 올림픽공원 핸드볼경기장 안으로 진입했습니다. 일부 시위대가 몰렸지만 큰 물리적 충돌은 없는 것으로 전해졌습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지