[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 파리에 도착해 오늘(8일) 밤 마크롱 대통령과 정상회담을 합니다. 두 정상은 AI 등 첨단산업 협력방안과 함께 호르무즈 파병 공조 등을 논의할 것으로 보입니다.



2. 김승원· 용혜인, 두 장관 후보자를 두고 각종 의혹이 제기되는 가운데, 청와대는 인사시스템을 거쳐 지명된 후보인 만큼 인사청문회를 거쳐야 한다는 입장을 거듭 밝혔습니다.



3. 올 2분기 명목 국내총생산 GDP 성장률이 1년 전 보다 26.4% 증가해 47년 만에 최고 수준을 기록했습니다. 1인당 국민소득도 4만 달러를 넘어설 가능성이 큰 것으로 전망됐습니다.



4. 나고야 아시안게임을 앞두고 오늘 오전 경찰과 특검팀, 체육단체가 봉쇄시위 95일 만에 올림픽공원 핸드볼경기장 안으로 진입했습니다. 일부 시위대가 몰렸지만 큰 물리적 충돌은 없는 것으로 전해졌습니다.