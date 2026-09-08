"손주 키운 돈 달라" "가족 간 의무"…황혼육아 두고 '갑론을박'

▲ 육아 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

중국에서 15년 간 손녀를 키운 여성이 아들을 상대로 수천만 원대 양육비를 청구한 사실이 알려지면서 중국에서 조부모의 황혼육아 논란이 확산하고 있습니다.8일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 상하이 쑹장구 인민법원은 60대 여성 쉬 모 씨가 지난해 말 아들 량 모 씨를 상대로 제기한 36만 위안(약 7천200만 원) 규모의 양육비 청구 소송 사례를 최근 공개했습니다.남편과 이혼한 뒤 아들과 함께 살아온 쉬 씨는 2014년 아들이 이혼하자 당시 네 살이던 2010년생 손녀를 사실상 도맡아 키우기 시작했습니다.아들이 재혼한 뒤 새 아내와 함께 집을 나가면서 쉬 씨는 손녀의 일상적인 생활뿐 아니라 생활비·의료비·교육비 등도 부담한 것으로 전해졌습니다.쉬 씨는 소송에서 아들이 책임감이 부족하며 아버지로서 의무를 제대로 이행하지 않았다고 주장했으나, 아들은 당시 월수입이 3천 위안(약 60만 원)에 불과했다며 자신의 능력 범위 안에서 딸을 부양했다고 맞섰습니다.법원의 조정 끝에 아들은 어머니에게 20만 위안(약 4천만 원)을 지급하기로 했습니다.베이징에서도 한 부부가 한 살 때부터 손녀의 생활비 등을 부담한 뒤 아들과 며느리를 상대로 32만 위안(약 6천400만 원)의 양육비를 청구한 사례가 법원을 통해 공개된 바 있습니다.손주 돌봄에 따른 육체적·정신적 부담을 보여주는 사례도 잇따르고 있습니다.지난달 후난성에서는 아들의 육아를 돕던 59세 여성이 6개월 만에 체중이 20㎏이나 줄고 불안장애 진단을 받은 사연이 알려져 화제가 됐습니다.중국 내에서는 조부모의 손주 돌봄을 전통적인 가족 간 의무로 볼 것인지, 아니면 경제적 가치를 지닌 '무급 돌봄 노동'으로 인정해야 하는지를 놓고 논쟁이 이어지고 있습니다.여기에는 전통적으로 세대 간 상호부양을 중시해 왔지만, 도시화와 맞벌이 가구 증가, 보육 환경 변화 등으로 조부모의 육아 부담이 커지는 중국의 사회적 추세가 반영됐습니다.특히 농촌에서는 부모가 일자리를 찾아 도시로 떠나면서 조부모가 이른바 '유수아동'(留守兒童·부모와 떨어져 농촌에 남은 아동)의 주 양육자가 되는 경우가 많고, 도시에서도 맞벌이 부부 증가와 보육 서비스 부족 등으로 조부모가 손주 돌봄에 나서는 사례가 흔합니다.SCMP는 "과거에는 손주를 돌보는 것이 조부모의 자연스러운 희생과 애정으로 받아들여졌지만, 최근에는 이를 경제적 가치가 있는 돌봄 노동으로 바라보는 인식이 확산하고 있다"고 설명했습니다.후베이성의 사회복지학자 장리융은 "보상은 여러 형태로 이뤄질 수 있다"며 가족들이 생활비를 분담하고 적극 소통하는 한편 사회적으로 공공 보육 서비스를 확대할 필요가 있다고 말했습니다.