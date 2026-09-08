관세청, 올해 1∼7월 탈세 등 1조 760억 원 적발

▲ 이종욱 관세청장이 지난 7일 정부대전청사에서 열린 '전국 관세조사 관계관 회의'에서 발언하고 있다.

올해 들어 7월까지 관세 당국에 적발된 탈세 및 법규 위반 규모가 1조 760억 원으로 집계됐습니다.작년 연간 적발 실적의 약 40% 수준입니다.관세청은 7일 정부대전청사에서 '전국 관세조사 관계관 회의'를 열고 이 같은 올해 관세조사 운용 실적을 점검하고 향후 추진 방향을 논의했다고 밝혔습니다.관세청에 따르면 1∼7월 적발된 탈세 금액은 1천760억 원, 수입요건 준수 등 법규 위반은 7천377억 원, 국산이라고 속이는 등 원산지 표시 위반은 1천623억 원이었습니다.주요 적발 사례를 보면, A 사 등은 특수관계에 있는 수출자의 실제 마진을 수입 가격에 반영하지 않고 저가로 신고해 887억 원 상당을 탈세한 것으로 드러났습니다.B 사 등은 수입 후 신속하게 국내 수급하는 조건으로 저세율을 적용받은 육류를 시중에 유통하지 않고 수입창고 등에 보관해 국가재정에서 94억 원 상당의 부당한 이득을 취했다가 단속에 걸렸습니다.C 사 등은 외국산 철제봉을 수입한 뒤 단순 가공에 해당하는 절단 작업을 하고 원산지를 표시하지 않은 상태로 87억 원 상당을 국내 판매한 것으로 조사됐습니다.관세청은 앞으로 관세조사의 범위를 탈세 대응에서 수출입 공급망 관리 전반으로 확대하고, 기업 소재지를 관할하는 권역세관을 중심으로 납세관리 체계를 전환할 계획입니다.또 민생물가 안정을 위해 밥상물품과 생활필수품의 가격 상승을 유발하는 행위, 공공조달 물품 관련 재정편취, 고가 사치품 조세회피, 가짜 니코틴 수입 탈세 등을 집중적으로 단속합니다.(사진=관세청 제공, 연합뉴스)