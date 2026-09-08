'성동형 흡연부스' 누적 이용자 1천만 넘어…"간접흡연 민원↓"

▲ 성동형 스마트 흡연부스

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서울 성동구(구청장 유보화)는 '성동형 스마트 흡연부스' 누적 이용자가 3년 9개월여 만에 1천만 명을 넘었다고 오늘(8일) 밝혔습니다.구는 2022년 11월 성수동 디타워 앞에 시범 설치한 이후 지식산업센터, 주요 지하철역을 중심으로 총 14곳에 이 시설을 운영 중입니다.구 관계자는 "길거리 간접흡연으로 인한 주민 불편을 줄이는 실질적인 효과로 이어졌다"며 "서울숲더샵 인근 지역은 부스 설치 이후 간접흡연 관련 민원이 '제로'에 가까운 수준으로 급감했다"고 전했습니다.이 부스는 강력한 음압 설계를 적용해 담배 연기의 외부 유출을 차단하며, 내부에는 ▲ 공기정화 시스템 ▲ 냉난방기 ▲ 자동 소화·파쇄 재떨이 ▲ 비상벨 및 CCTV ▲ 지하철 운행 정보와 구정 소식을 알리는 IPTV 등을 갖췄습니다.유보화 구청장은 "앞으로도 주민들의 일상 속 불편을 세심하게 살피고, 스마트 기술을 통해 모두가 쾌적하게 생활할 수 있는 도시환경을 만들어 가겠다"고 말했습니다.(사진=성동구 제공, 연합뉴스)