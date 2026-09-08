딱 걸린 '월세 꼼수'…"죽고 싶다" "무섭다" 삼전 발칵

대규모 성과급 지급을 앞둔 삼성전자 반도체 DS 부문에서, 일부 직원의 '주거 지원금 부정 수급' 의혹이 불거져 회사가 조사에 나섰습니다.



삼성전자는 평택 사업장에 근무하는 저연차 직원 중 본가와 거리가 멀거나 교대근무를 하는 경우, '10평 미만 주택 또는 1.5룸 이하 주택'에 거주하는 조건으로 월 최대 70만 원의 월세를 지원하고 있습니다.



그런데 최근 직장인 커뮤니티 등을 중심으로 일부 직원이 10평이 넘는 집이나 투룸에 살면서 회사에는 면적을 축소한 이중 계약서를 제출해 지원금을 부정수급했다는 주장이 제기됐습니다.



논란이 커지자 삼성전자는 직원들에게 건축물대장 등 공식 서류 제출을 요구하며 사실관계 확인에 나섰습니다.



사내 게시판에는 사측 면담 이후 "퇴사하기 무섭다. 죽고싶다"거나 "지원받은 금액을 100% 변상하겠다"며 징계를 걱정하는 직원들 글이 올라왔습니다.



"중개사 아주머니 말 때문에 누구나 다 하는 줄 알고 문제가 안 될 줄 알았다"는 직원도 있었습니다.



특히, 반도체 호황으로 억대 성과급 수령을 앞둔 상황에서 일어난 일인 만큼, 해당 직원들은 징계 등으로 인해 성과급 수령을 못 하게 되는 것 아니냐는 우려도 내놨습니다.



삼성전자가 부정 수급자에 대한 강도 높은 조사를 예고한 가운데, 애초에 10평 집은 70만 원을 받고, 11평은 못 받는 주거 지원 제도 자체가 미흡했던 것 아니냐는 비판도 함께 이어지고 있습니다.



반면, 상대적으로 보상이 작은 타 부문 직원들 사이에선 엄정한 처벌과 지원금 환수를 요구하는 목소리가 거셉니다.



전문가들은 "허위 계약서 제출이 입증될 경우 사기죄나 사문서위조죄가 성립할 수 있으며, 관여한 공인중개사 역시 법적 책임을 피하기 어렵다"고 지적했습니다.



(구성 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)