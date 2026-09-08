경찰 신고도, 갈대밭도 없는데…제주 향한 도 넘은 가짜 뉴스

▲ 제주시 내 전경

'제주 실종 허위종결 사건' 이후 때아닌 지역 혐오와 가짜 뉴스 확산으로 제주도민들이 피해를 겪고 있습니다.오늘(8일) 제주경찰청 등에 따르면 최근 치안에 대한 과도한 우려로 SNS 등 온라인과 일부 언론보도를 통해 제주 전체를 위험한 곳으로 낙인찍는 근거 없는 비난이 확산하고 있습니다.최근 일부 언론은 한 유튜브 영상을 인용해 '새벽 택시 탔다가 눈떠보니 갈대밭'이라는 내용의 기사를 보도했습니다.해당 영상에서 유튜버는 지인의 전언이라며 한 여성이 새벽 시간 택시를 이용한 뒤 잠이 들었고, 깨어 보니 갈대밭이었다고 소개했습니다.이어 여성이 갈대밭을 헤쳐 도망친 뒤 경찰에 신고했다고 전했습니다.경찰은 관련 내용을 토대로 112 신고 내용과 킥스(형사사법정보시스템) 등을 확인한 결과, 현재까지 이 내용과 일치하는 신고 건은 없었다고 밝혔습니다.경찰은 또 이 영상에서 언급된 다른 사건들도 10년 전 일이거나 최근에는 확인되지 않는 일이라고 밝혔습니다.해당 영상에서 '갈대밭이 많다'고 언급된 제주시 애월읍 무수천 일대 다수 주민은 "무수천 산간에 억새가 듬성듬성 나는 곳이 있지만, 갈대는 없다"며 "갈대를 헤쳐 나갈 정도로 무성한 갈대밭이 무수천 일대에 있다는 얘기는 처음 듣는다"라고 말했습니다.이어 주민들은 "근거 없는 공포 조장으로 인한 도민 불안, 관광객 감소 등의 피해를 겪고 있다"며 자제를 당부했습니다.경찰 관계자는 "해당 기사에는 발생 일시와 장소가 구체적으로 제시되지 않아 최근 제주에서 잇따라 발생한 사건으로 오인돼 도민의 불안감을 가중할 우려가 있다"고 말했습니다.또 제주 관련 여행이나 문화를 소개하는 도민 유튜브 채널에는 '제주도 놀러 가라고 부추긴 책임도 있으니 사과하라', '위험한 제주도를 왜 소개하냐?'며 이유 없는 비난의 글이 올라오고 있습니다.제주를 상징하는 귤과 특정 국가명을 합성한 표현으로 제주도를 비난하는 사례도 있으며, 또 제주로 관광을 많이 오는 다른 국가의 국민들과 연관 지어 혐오를 확산하려는 글들도 있습니다.제주도민 유튜버 '뭐랭하맨'('무슨 말씀일지요'라는 의미의 제주어)은 "저는 제주에 살고 있는 사람이고 제주에 가족과 사랑하는 사람들이 있다. 이런 일이 계속된다면 피해를 보는 것은 제주도에 살고 있는 저와 다른 제주도민분들이 아닐까?"라며 "제주가 다시 안전하고 평화로운 섬이 되기를 바란다"고 영상을 통해 말했습니다.고성만 제주대학교 사회학과 교수는 "이번 실종 허위종결 사건으로 불안감이 커지는 것은 당연한 일이며 특히 경찰의 허술한 대응이 많은 시민을 더욱 불안하게 만든 측면이 있다"면서도 "그러나 무분별한 의혹 제기는 사건 해결에 전혀 도움이 되지 않을 뿐만 아니라, 특정 개인이나 집단에 대한 혐오와 낙인으로 이어질 수 있다. 특히 온라인상에서 확산하는 근거 없는 억측으로 제2, 제3의 피해자가 발생하지 않도록 해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)