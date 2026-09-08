이란 전 대통령, '종전 국민투표' 제안…"명예롭게 종전해야"

▲ 하산 로하니 이란 전 대통령

하산 로하니 이란 전 대통령이 종전 여부를 묻는 국민투표를 제안하면서 국민 다수가 원한다면 전쟁을 끝내야 한다고 촉구했습니다.8일 영국 일간 텔레그래프에 따르면 로하니 전 대통령은 최근 한 행사에서 "국가적 목표의 틀을 우리가 먼저 명확히 정하고 이를 국민에 제시하는 게 무엇보다 중요하다"며 "국민이 받아들인다면 기꺼이 전쟁을 계속하고 그렇지 않다면 우리가 이를 받아들이지 않을 이유가 있는가"라고 말했습니다.그가 직접 국민투표라는 말을 하진 않았으나 이란 현지 언론들은 이를 사실상의 국민투표 표결을 요구했다고 해석했습니다.로하니 전 대통령은 또 "전쟁 피해를 복구하고 청년과 투자자들에게 희망을 주려면 대다수 국민의 뜻에 따라 명예롭게 종전해야 한다"면서 "지금 마이크를 잡고 소란을 피우는 극소수가 이란 전체 민심을 대변하지 않는다"고 지적했습니다.그는 2013∼2021년 대통령으로 재임하면서 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 성사하는 데 큰 역할을 했습니다.이란 온건 실용파를 대표하는 정치인 중 하나로, 2018년 핵합의가 도널드 트럼프 미 대통령의 일방적 파기로 사실상 폐기되자 이란 내 강경파의 표적이 되기도 했습니다.이번 발언에 대해서도 강경 성향의 이란 파르스 통신은 "단순한 무지에서 나온 말이 아니라 자신이 무슨 말을 하는지 정확히 안다"며 "결코 간과할 수 없는 위험한 발언"이라고 비판했습니다.이란 헌법상 의회의 의결과 최고 지도자의 승인으로 매우 중요한 입법과 국가 중대사, 개헌에 대해 국민투표를 실시할 수 있습니다.이슬람 혁명 직후인 1979년 이슬람공화국 체제 수립 과정에서 2차례, 1989년 최고지도자의 권한 조정 등에 관한 개헌에 대해 국민투표가 이뤄졌습니다.(사진=이란대통령실/AP, 연합뉴스)