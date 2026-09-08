여권 검사도 없이 "뻥 뚫렸다"…수십 명 국내로 '우르르'

일본에서 출발해 김포공항에 도착한 대한항공 국제선 승객 수십 명이 입국심사를 받지 않은 채 국내로 들어오는 보안 사고가 발생한 것으로 확인됐습니다.



항공업계 등에 따르면 지난 6월 7일 일본 도쿄 하네다공항에서 출발한 대한항공 KE2106편은 오전 11시 30분쯤 김포공항에 도착했습니다.



승객들은 여러 대의 수송버스를 타고 국제선 청사로 이동했지만, 이 가운데 내외국인 약 40명을 태운 버스 한 대가 승객들을 국내선 청사에 잘못 내려줬습니다.



당시 국내선 청사에는 국제선 승객의 동선을 통제할 직원이 없었습니다.



승객들은 다른 항공편의 국내선 도착 승객들과 섞여 청사 안으로 들어갔습니다.



국제선 입국자는 입국심사를 받아야 하지만 이 과정이 통째로 생략된 것입니다.



일부 승객이 국내선 청사에서 수하물을 기다리던 중 "국내선으로 잘못 온 것 같다"고 공항 직원에게 알리고 나서야 대한항공도 상황을 파악한 것으로 알려졌습니다.



항공사 측은 국내선 수하물 수취 구역 등에 있던 승객들을 찾아 나섰고, 이들을 국제선 청사로 다시 이동시켜 입국심사를 받게 했습니다.



그러나 이미 승객 5명은 입국 심사를 받지 않은 채 공항을 빠져나간 뒤였습니다.



한 외국인 승객은 경기 이남 지역까지 이동했다가 오후 늦게 소재가 확인돼 사고 발생 약 9시간 뒤에야 김포공항으로 돌아와 입국심사를 받았습니다.



인천국제공항으로 이동 중이던 다른 승객도 다시 김포공항으로 돌아와 입국 절차를 밟았습니다.



국토부는 램프버스 운송 과정에서 자체 보안 계획을 제대로 이행하지 않았다고 보고 대한항공에 1000만 원의 과태료를 부과했습니다.



대한항공 측은 "사안을 엄중히 인식하고 있으며 현장 운영 절차를 재점검할 것"이라며 "유사한 불편이 재발하지 않도록 필요한 조치를 검토하겠다"고 밝혔습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)