트럼프, 캐나다 대미 보복관세 앞두고 '제트기 판매금지' 위협

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다의 대미 보복관세 발효를 앞두고 연일 위협 수위를 끌어올리고 있습니다.트럼프 대통령은 7일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이제 미국에서 봄바디어를 더 이상 팔지 말라. 그들의 제품은 좋지 않다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "그들 매출의 50% 이상이 미국에서 나온다. 그들은 미국 구매자들, 미국 기업들, 미국 공항들, 그리고 미국 서비스에 기대 먹고 산다"며 "그러는 동안 캐나다는 우리의 훌륭한 미국 은행들과 기업들을 막고 있다"고 주장했습니다.봄바디어는 캐나다의 기업·개인용 제트기 제조사입니다.트럼프 대통령의 지적대로 이 회사가 판매한 5천100대의 항공기 가운데 약 절반이 미국에서 운항 중이라고 로이터 통신은 전했습니다.트럼프 대통령은 캐나다가 봄바디어의 경쟁사인 미국 제트기 제조사 걸프스트림의 자국 내 사업을 막았다면서 "완전히 부당하고 불공정하다"고 비판했습니다.그러면서 "그들이 우리의 시장을 원한다면 여기 미국에서 생산해야 한다. 미국을 돼지저금통처럼 취급하는 것을 그만둬야 한다"고 촉구했습니다.이어 "미국산을 사라. 미국 여객기를 타라. 미국산 술과 음료를 즐겨라. 아메리카 호수에서 항해하라"고 적었습니다.'아메리카 호수'는 트럼프 대통령이 캐나다와 미국 사이의 '온타리오 호수'를 개명하겠다면서 붙인 이름입니다.트럼프 대통령의 발언은 캐나다가 미국의 거대 시장에 의존하면서도 미국 기업들의 캐나다 진출은 가로막고 있다는 기존 주장을 되풀이한 것입니다.트럼프 대통령은 지난 2일 "캐나다 주요 은행들은 모두 이곳(미국)에 들어와 있고, 이곳이 그들의 가장 큰 수익원이다. 그런데 그들은 미국 은행들이 캐나다에 들어가는 것을 허용하지 않는다"고 말했습니다.그는 걸프스트림이 9년 동안 캐나다 정부의 인증을 받지 못해 사업을 할 수 없었던 반면, 봄바디어는 미국에서 자유롭게 영업하고 있어 자신이 관세 부과를 무기 삼아 이를 바로잡았다고 설명했습니다.실제로 트럼프 대통령은 지난 1월 걸프스트림 항공기가 캐나다 정부의 인증을 받을 때까지 캐나다산 항공기에 50% 관세를 부과하겠다고 위협했고, 캐나다는 2월 걸프스트림 항공기를 인증했습니다.다만, 봄바디어 항공기는 허니웰과 제너럴일렉트릭 등 미국 기업의 엔진을 사용하고 있으며, 미국 내 3천500명의 고용 인력과 상당한 생산·공급망을 갖추고 있어 항공기 판매 금지가 실행될지는 의문이라고 로이터는 지적했습니다.트럼프 대통령의 위협성 발언은 미국이 지난달 22일부터 약 200억 달러 규모의 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과한 데 맞서 캐나다가 같은 규모의 미국산 제품에 대해 예고한 보복관세가 8일 발효되는 것을 앞두고 나왔습니다.트럼프 대통령은 지난 4일 "캐나다와 무역을 전혀 하지 않으면 우리는 900억 달러를 절약한다"며 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인하하지 않으면 캐나다 등 대미 무역 흑자국과 교역을 중단할 수 있다고 시사했습니다.또 전날에는 "미국과 캐나다 달러의 불균형은 용납할 수 없다. 수년 동안 그래왔지만, 더는 아니다"라며 캐나다가 자국 통화가치 약세를 대미 수출에 이용하고 있다는 취지로 비판했습니다.(사진=게티이미지)