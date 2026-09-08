방탄소년단, 192만 관객과 북미 투어…정국의 깜짝 손편지 이벤트로 마무리

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그룹 방탄소년단이 약 192만 관객과 함께한 북미 투어의 대장정을 성공적으로 마무리했다.방탄소년단은 지난 1~2일과 5~6일(이하 현지시간) 미국 캘리포니아주 소파이 스타디움(SoFi Stadium)에서 개최한 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LOS ANGELES'를 끝으로 북미 투어를 마쳤다. 12개 지역, 31회 공연은 일찌감치 전석 매진됐고 북미에서만 약 192만 관객과 함께했다.북미 투어의 마지막 공연 장소였던 로스앤젤레스 콘서트에는 28만 2000여 관객이 운집했고 각종 신기록이 쏟아졌다. 이들은 지난 2021년 동일 장소에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' 4회 공연을 펼친 바 있다. 이번 투어까지 총 여덟 번 무대를 꾸며 소파이 스타디움에서 가장 많이 콘서트를 연 팀이 됐다. 총 8회 공연의 누적 관객 수는 49만 6000여 명이다. 방탄소년단은 해당 경기장의 개장 이래 가장 많은 관객을 동원한 그룹으로 이름을 올렸다.특히 이날 정국은 콘서트 도중 직접 써온 카드를 꺼내 들었다. 그는 "안녕, 너에게 할 말이 있어. 아미, 나에게 너는 완벽해"라며 진심을 전했다. 다른 멤버들도 몰랐던 깜짝 이벤트로, 팬들에게 유쾌한 감동을 안겼다. 이는 영화 '러브 액츄얼리(Love Actually)'에서 사랑 고백을 하는 유명한 카드보드 신을 패러디한 것으로 팬들에게 감동을 주기에 충분했다.한편 도시 차원의 공식 환대도 이어졌다. 로스앤젤레스시는 9월 1~8일을 'BTS 위크'(BTS Week)로 선포하고 9월 1일 시청을 신보 '아리랑'의 키 컬러인 붉은색으로 물들였다. 캐나다 토론토는 공연이 열린 8월 22~23일을 'BTS 위켄드'로 지정하고 영 스트리트 일부를 'BTS 대로'로 임시 명명했으며, 미국 일리노이주는 시카고 공연일을 'BTS 데이'로, 텍사스 엘파소 카운티는 공연 기간을 '엘파소 BTS 위켄드'로 정하고 '에스티마도 아미고' 표창을 수여했다. 메릴랜드주 웨스 무어 주지사는 직접 환영 영상을 올렸고, 멕시코에서는 클라우디아 셰인바움 대통령의 공식 초청을 받는 등 국가 차원의 환대도 이어졌다.북미 투어를 마친 방탄소년단은 오는 10월 2일 콜롬비아 보고타에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''을 이어간다. 리마, 산티아고, 부에노스아이레스, 상파울루를 돌며 현지 관객과 만나다. 콜롬비아·페루·아르헨티나는 완전체로 첫 방문하는 지역이라 뜨거운 반응이 기대된다.사진 = 빅히트 뮤직(SBS연예뉴스 강경윤 기자)